Pyrum Innovations präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pyrum Innovations veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,46 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pyrum Innovations -6,970 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 27,5 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 149,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 28,750 NOK. Im Vorjahr waren -32,450 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Pyrum Innovations hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 48,08 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 104,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 23,52 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 2,380 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 4,50 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at