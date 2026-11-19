Pyung Hwa hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 154,00 KRW gegenüber 558,00 KRW im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pyung Hwa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 228,72 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 222,99 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at