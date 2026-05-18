Pyung Hwa Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pyung Hwa Industrial hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Pyung Hwa Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 155,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 162,58 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,30 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at