Pyung Hwa Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pyung Hwa Industrial präsentierte am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 134,35 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Pyung Hwa Industrial 47,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Pyung Hwa Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 172,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at