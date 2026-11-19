Pyung Hwa Industrial präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 15,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 158,18 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 159,50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at