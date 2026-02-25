Pyung Hwa Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pyung Hwa Industrial hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 166,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 35,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pyung Hwa Industrial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 150,77 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 151,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 286,00 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 70,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 626,06 Milliarden KRW – ein Plus von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Pyung Hwa Industrial 588,38 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at