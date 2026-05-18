|
18.05.2026 06:31:29
Pyung Hwa legte Quartalsergebnis vor
Pyung Hwa stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1027,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pyung Hwa 321,00 KRW je Aktie verdient.
Pyung Hwa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 225,11 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 211,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!