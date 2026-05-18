Pyung Hwa legte Quartalsergebnis vor

Pyung Hwa stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1027,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pyung Hwa 321,00 KRW je Aktie verdient.

Pyung Hwa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 225,11 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 211,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at