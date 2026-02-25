25.02.2026 06:31:29

Pyung Hwa stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pyung Hwa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1075,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -18,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Pyung Hwa 216,01 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 214,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2428,00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Pyung Hwa 108,00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,81 Prozent auf 883,70 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 835,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

