Pyxis Oncology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pyxis Oncology hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pyxis Oncology ebenfalls 0,350 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at