|
25.03.2026 06:31:29
Pyxis Oncology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pyxis Oncology hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,29 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,280 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Pyxis Oncology im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 14,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,86 Millionen USD. Im Vorjahr waren 16,15 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.