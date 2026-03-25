Pyxis Oncology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pyxis Oncology hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,29 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,280 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Pyxis Oncology im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 14,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,86 Millionen USD. Im Vorjahr waren 16,15 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at