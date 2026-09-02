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02.09.2026 06:31:29
Pyxis Tankers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Pyxis Tankers lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,27 USD. Im letzten Jahr hatte Pyxis Tankers einen Gewinn von -0,190 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pyxis Tankers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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