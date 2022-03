Pyxis Tankers legte Quartalsergebnis vor

Pyxis Tankers stellte am 21.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,360 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pyxis Tankers -0,320 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 25,34 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,71 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,265 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 19,33 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at