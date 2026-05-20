Pyxis Tankers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pyxis Tankers hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Pyxis Tankers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at