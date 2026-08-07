Pyxus International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pyxus International lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 437,8 Millionen USD, gegenüber 508,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at