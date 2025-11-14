Pyxus International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pyxus International hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 570,2 Millionen USD gegenüber 566,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at