PZ CORMAY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PZ CORMAY gab am 25.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 27,0 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,6 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at