PZ CORMAY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PZ CORMAY hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PZ CORMAY ein EPS von 0,010 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 23,3 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at