Q Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Q Capital hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,160 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at