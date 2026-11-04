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04.11.2026 06:31:28
Q Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Q Capital äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,11 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Q Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CHF vermeldet.
Q Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 500 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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