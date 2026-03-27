Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
27.03.2026 16:40:00
Q-Day näher als gedacht? Google drückt bei der Quantensicherheit aufs Tempo
Quantencomputer bedrohen herkömmliche Verschlüsselungs- und Signaturverfahren. In Mountain View erwartet man den Q-Day früher als bislang angenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!