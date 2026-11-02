Q-linea Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Q-linea Registered hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,55 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -6,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at