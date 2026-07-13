Q-linea Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Q-linea Registered lud am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,58 SEK gegenüber -18,670 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,5 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 1,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at