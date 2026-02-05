Q-linea Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Q-linea Registered hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,73 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Q-linea Registered ein EPS von -59,450 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,9 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1687,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Q-linea Registered einen Umsatz von 0,2 Millionen SEK eingefahren.

Q-linea Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 27,400 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -245,730 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Q-linea Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 370,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,10 Millionen SEK im Vergleich zu 2,36 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at