Q-Soft Verwaltungs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Q-Soft Verwaltungs veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at