Q-Soft Verwaltungs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Q-Soft Verwaltungs lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Q-Soft Verwaltungs ein EPS von -0,050 EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at