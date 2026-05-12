Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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12.05.2026 06:30:00
Q1 2026 Update: Tecan on track with low-single-digit local currency growth in Q1; full-year 2026 outlook confirmed
Ad hoc announcement pursuant to Article 53 of the SIX Exchange Regulation Listing Rules Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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Nachrichten zu Tecan (N)
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12.05.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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12.05.26
|GNW-News: Update zum 1. Quartal 2026: Tecan auf Kurs mit Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in Lokalwährungen; Ausblick für das Gesamtjahr 2026... (dpa-AFX)
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06.05.26
|Börse Zürich in Grün: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
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05.05.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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04.05.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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04.05.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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28.04.26
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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27.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)