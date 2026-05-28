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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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28.05.2026 09:58:00
Q1 Earnings Season Is Winding Down. Here Are the 5 Stocks That Defined It.
Earnings season isn't officially over yet. But with 95% of the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) companies' first-quarter numbers now in hand -- including all the major ones investors were most interested in -- Q1 earnings season is effectively over.Overall, it was a pretty good quarter. Data from FactSet indicates 84% of the S&P 500's constituents were on pace to beat their earnings estimates, contributing to year-over-year Q1 profit growth of 27.7%. The broader investor takeaways from Q1's earnings reports, however, can be illustrated by just five companies' quarterly reports.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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