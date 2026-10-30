Q2: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Q2 hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 225,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 201,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at