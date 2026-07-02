Q2 Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Q2 Metals hat am 30.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,080 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at