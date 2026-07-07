GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
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08.07.2026 00:00:00
Q2 Multi-Asset Perspectives: Lift-off or turn-off?
The second quarter of 2026 saw an extremely strong return of 15.3% in global equities as measured by the MSCI AC World Index in local currency terms.Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
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