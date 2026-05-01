Q2 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Q2 ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Q2 die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,40 USD. Im letzten Jahr hatte Q2 einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Q2 im vergangenen Quartal 216,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Q2 189,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at