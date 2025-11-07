Q2 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Q2 lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Q2 noch ein Gewinn pro Aktie von -0,200 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 201,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Q2 175,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at