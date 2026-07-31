Q2 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Q2 ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Q2 die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 USD, nach 0,180 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 219,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at