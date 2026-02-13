|
13.02.2026 06:31:29
Q2 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Q2 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 208,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,0 Millionen USD in den Büchern standen.
In Sachen EPS wurden 0,800 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Q2 -0,640 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Q2 im vergangenen Geschäftsjahr 794,81 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Q2 696,46 Millionen USD umsetzen können.
