11.03.2026 06:31:29
Q32 Bio: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Q32 Bio gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,160 USD je Aktie generiert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,42 USD gegenüber -6,580 USD je Aktie im Vorjahr.
