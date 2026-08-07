Q32 Bio zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Q32 Bio präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Q32 Bio ein Ergebnis je Aktie von -0,780 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at