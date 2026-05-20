QAF Aktie
WKN: 876504 / ISIN: SG1A49000759
|
20.05.2026 06:23:15
QAF-owned Gardenia axes 141 staff in Singapore, shifts production to Johor Bahru
The city-state will still be the bread maker’s central hub, with about 250 employeesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QAF Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu QAF Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QAF Ltd
|0,99
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.