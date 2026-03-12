FLIGHT HOLDINGS Aktie

FLIGHT HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

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12.03.2026 23:37:42

Qantas agrees to A$105 million settlement in Covid-19 flight credits class action

AUSTRALIA’S Qantas Airways said on Friday it has agreed to settle a class action related to flight credits issued during the Covid-19...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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