FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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12.03.2026 23:37:42
Qantas agrees to A$105 million settlement in Covid-19 flight credits class action
AUSTRALIA’S Qantas Airways said on Friday it has agreed to settle a class action related to flight credits issued during the Covid-19...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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