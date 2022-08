Qantas-Aktie legt zu: Qantas kündigt Aktienrückkauf trotz Verlusten an

Die Airline werde bis zu 277 Millionen Euro (400 Millionen australische Dollar) an Aktien zurückkaufen, obwohl das Unternehmen einen etwas höheren bereinigten Jahresverlust verzeichnet habe, teilte Qantas am Donnerstag mit. Die Fluggesellschaft meldete in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni einen bereinigten Jahresverlust vor Steuern in Höhe von 1,28 Milliarden Euro, im Vorjahr lag er bei 1,22 Milliarden Euro.

Der Großteil des Minus wurde in der ersten Jahreshälfte verbucht, als die nationalen und internationalen Grenzen wegen der Pandemie noch geschlossen waren. "Unsere Verschuldung liegt jetzt unter unserem Zielbereich - zusätzlich zu den Investitionen, die wir in unsere Kunden und Mitarbeiter tätigen, sind wir also in der Lage, mit der Rückzahlung an die Aktionäre zu beginnen", sagte Qantas-Chef Alan Joyce über den überraschenden Rückkauf am Markt. Obwohl sich die Nachfrage erholt hat, musste die Fluggesellschaft mit dem Känguru im Logo in den vergangenen Monaten die Inlandsflugkapazitäten gegenüber früheren Prognosen reduzieren, was auf einen weitverbreiteten Personalmangel an den Flughäfen, einen hohen Krankenstand bei der Besatzung im Winter und hohe Treibstoffpreise zurückzuführen ist.

In Sydney stieg die Qantas-Aktie zeitweise um 7,048 Prozent auf 4,860 Australische Dollar.

Sydney (Reuters)