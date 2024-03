Qantas reagiert auf Triebwerksproblem: Airbus-Flugzeug unter Untersuchung - Airbus-Aktie leichter

Ingenieure der australischen Fluggesellschaft Qantas untersuchen einen Airbus A330, nachdem die Piloten am Montagabend auf einem Flug von Melbourne nach Perth eines der Triebwerke des Flugzeugs abgeschaltet hatten.

Lokale Medien zitierten Passagiere, die von einem lauten Knall an Bord des Qantas-Fluges 781 berichteten. Die größte australische Fluggesellschaft teilte mit, die Maschine sei sicher und ohne weitere Zwischenfälle in Perth gelandet. Nach Angaben von Qantas hatte die Airbus -Maschine beim Landeanflug auf Perth ein Problem mit einem Triebwerk. Die Piloten hätten daraufhin die vorgeschriebenen Verfahren befolgt, das Triebwerk manuell abgeschaltet und um eine vorrangige Landung gebeten. Die Rettungskräfte standen für einen eventuellen Notfall bereit, aber das Flugzeug rollte aus eigener Kraft zum Gate und die Passagiere stiegen normal aus.

"Wir wissen, dass dies für die Kunden an Bord beunruhigend war, und wir danken ihnen für ihre Kooperation und ihr Verständnis", teilte Qantas mit. Das Flugzeug sei für den sicheren Betrieb mit nur einem Triebwerk ausgelegt.

Mehrere Zwischenfälle im Luftverkehr haben die Passagiere in letzter Zeit aufgeschreckt, darunter eine Panne bei einer Boeing 737 Max von Alaska Airlines am 5. Januar. Boeing-CEO Dave Calhoun kündigte kürzlich seinen Rücktritt an.

Airbus-Aktien büßen im XETRA-Geschäft zeitweise um 0,22 Prozent ein auf 169,76 Euro.

