Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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10.11.2026 02:51:32
Qantas to axe 850 jobs in offshoring deal with Accenture
Qantas is the latest company to move jobs overseas in a bid to cut costs and improve efficiencyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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