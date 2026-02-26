BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
|
26.02.2026 05:17:30
Qantas to start first cabin crew base in Singapore from September, plans to have 650 crew in five years
The Australian national carrier says it aims to get 120 crew members on board within the first yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!