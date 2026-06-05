Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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05.06.2026 03:44:30

Qantas weighs order for 20 Boeing or Airbus wide-body jets, sources say

Singapore Airlines has opened discussions to buy at least 50 of the industry’s biggest jets, Reuters reported earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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