Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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05.06.2026 03:44:30
Qantas weighs order for 20 Boeing or Airbus wide-body jets, sources say
Singapore Airlines has opened discussions to buy at least 50 of the industry’s biggest jets, Reuters reported earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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