SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
12.03.2026 01:58:16
Qantas’s premium shift to Singapore: analysts weigh A380 strategy as US demand cools
Sydney to Singapore continues to justify high-capacity A380 deployment, says OAG’s regional sales directorWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
Analysen zu SHIFT Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHIFT Inc.
|3,54
|2,91%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|121,00
|1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.