Qassim Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Qassim Cement hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,47 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,44 Prozent auf 274,6 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 293,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at