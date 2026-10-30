Qassim Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Qassim Cement hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,34 SAR gegenüber 0,380 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Qassim Cement 181,2 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 246,8 Millionen SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at