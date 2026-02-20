20.02.2026 06:31:28

Qassim Cement präsentierte Quartalsergebnisse

Qassim Cement hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,63 SAR. Im letzten Jahr hatte Qassim Cement einen Gewinn von 0,740 SAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 290,3 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 303,0 Millionen SAR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,37 SAR, nach 2,98 SAR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Qassim Cement mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 967,58 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 17,13 Prozent gesteigert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,33 SAR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,15 Milliarden SAR gerechnet.

