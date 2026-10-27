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27.10.2026 06:31:29
Qatar Aluminium Manufacturing Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Qatar Aluminium Manufacturing Company Registered hat am 25.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 QAR. Im Vorjahresviertel waren 0,040 QAR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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