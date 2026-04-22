Qatar Electricity and Water: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Qatar Electricity and Water hat am 19.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 QAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 QAR je Aktie generiert.

Qatar Electricity and Water hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 725,5 Millionen QAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 681,2 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at