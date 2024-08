Qatar Electricity and Water hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Qatar Electricity and Water gab am 04.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,33 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 QAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 743,6 Millionen QAR – das entspricht einem Zuwachs von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 721,6 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at